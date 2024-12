Asad ztratil ruskou ochranu, míní Trump. Putina vyzval k jednání o Ukrajině

"Asad je pryč," reagoval Trump na informace o útěku syrského prezidenta ze země. "Jeho ochránce, Rusko vedené Vladimirem Putinem, už nemělo důvod ho déle chránit. Hlavně ale neexistoval důvod, aby tam (v Sýrii) Rusko vůbec bylo," napsal na vlastní sociální síti Truth Social.

Moskva podle Trumpa ztratila o Sýrii zájem kvůli Ukrajině, kde podle jeho slov přišla o 600 tisíc vojáků, mrtvých či zraněných. O konfliktu na Ukrajině prohlásil, že nikdy neměl začít, ale teď může pokračovat navždy.

"Rusko a Írán jsou teď oslabeny, jeden kvůli Ukrajině a špatné ekonomice, druhý kvůli Izraeli a jeho bojovým úspěchům. Zelenskyj a Ukrajina by chtěli uzavřít dohodu a zastavit šílenství. Přišli o 400 tisíc vojáků a spoustu civilistů. Mělo by okamžitě nastat příměří a měla by začít jednání," pokračoval zvolený americký prezident.

Trump poznamenal, že válka na Ukrajině může přerůst v něco většího a mnohem horšího. "Znám Vladimira (Putina) dobře. Teď nastala jeho chvíle konat. Čína může pomoci. Svět čeká," dodal.

Syrský prezident Bašár Asad v letadle uprchl ze země na neznámé místo poté, co rebelové v neděli obsadili hlavní město Damašek a oznámili konec jeho vlády v televizním vysílání. Asad stál v čele Sýrie od července 2000. O Asadově útěku informovala stanice Sky News, která se odkazuje na dva syrské armádní zdroje agentury Reuters.

Syrská armáda měla již oznámit příslušníkům, že 24 let trvající vláda Bašára Asada je u konce. To tvrdí také rebelové, kteří se objevili ve státní televizi, kde oznámili konec Asadovy vlády a propuštění politických věznů. "Ať žije Sýrie, svobodná a hrdá," prohlásili ve vysílání.

Podle zdrojů americké televize CNN probíhá v Damašku pátrání po Asadovi. Rebelové vyslýchají vojáky či pracovníky tajných služeb, kteří by mohli vědět, kam zamířil. O syrském prezidentovi nejsou žádné oficiální informace od nedělního rána, kdy rebelové vstoupili do hlavního města.

Asad podle dostupných informací stihl na poslední chvíli odletět z mezinárodního letiště v Damašku na palubě letounu Iljušin Il-76. Rebelové na telegramu uvedli, že "tyran" Asad zemi opustil, a oznámili začátek nové éry. V tuto chvíli není jasné, kam dlouholetý vůdce této arabské země odcestoval.

Syrský premiér Mohammad Ghazi al-Jalali řekl, že je připraven předat vládu opozici. Lidem zdůraznil, že Damašek neopustil. "Jsem tady u sebe doma. Neopustil jsem zemi a nemám to v úmyslu," uvedl podle Sky News s tím, že očekává pokračování fungování veřejných a státních institucí.