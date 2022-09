Austrálií již zní výzvy k úplnému oddělení od britské koruny. Je to na vás, říkala Alžběta II.

Australský premiér Anthony Albanese je dlouhodobý podporovatel myšlenky Austrálie coby republiky, ale v pátek ráno se odmítl k tomuto tématu jakkoli vyjadřovat. „Dneska není den na politiku. Dnes je den určený k tomu, abychom vzdali hold královně Alžbětě za její služby. Její vláda trvala 70 let. Měli bychom být vděční za její obětavost směrem k Austrálii,“ citoval Albaneseho deník Guardian. Dodal, že by měla královna být posuzována jako někdo, kdo si zaslouží respekt od každého Australana.

Federální labouristická strana, která vede Austrálii, už oznámila svůj úmysl vyvolat referendum za vznik republiky, pokud si ji lidé zvolí i napodruhé. Premiér Albanese dokonce již dříve založil pozici ministerského náměstka pro republiku, kterou obsadil Matt Thistlethwaite.

Přesto však i největší podporovatelé státního zřízení republiky v parlamentu věděli, že je velice nepravděpodobné, že se jejich cíl naplní za vlády Alžběty. „Její život byl předurčen ke službě ostatním. Chceme jí projevit úctu za její účast, sílu a přizpůsobivost během více než sedmi dekád služby. Upřímnou soustrast královské rodině, ať královna odpočívá v pokoji,“ vzkázal Thistlethwaite.

Bandt kondoloval na Twitteru okolo půl desáté našeho času. „Odpočívejte v pokoji, královno Alžběto. Naše myšlenky jsou s její rodinou a všemi, kteří ji milovali. Nyní se Austrálie musí posunout kupředu. Nyní potřebujeme smlouvu s domorodci a potřebujeme se stát republikou,“ napsal šéf zelené strany.

„Nemůžu truchlit nad smrtí lídra rasistického impéria vybudovaného na zničených životech, zemi a blahobytu původních lidí z kolonií. Jsme si vědomi nutnosti uzavřít dohodu s domorodci a dohodnout se na spravedlnosti a reparacích pro britské kolonie a stát se republikou,“ uvedl Faruqi.

Bývalý ministr pro imigraci za Liberální stranu Alex Hawke kritizoval slova Bandta. „Nemá ani kousek milosti nebo obyčejné slušnosti, když to řekl dnes. Jako by neznal dnešní pocity stovek milionů lidských bytostí po celém světě. To nebylo nutné,“ reagoval.

Australské republikánské hnutí vydalo na počest královny prohlášení. „Mnoho Australanů neznalo jinou hlavu státu - délka jejího panování byla bezkonkurenční. Královna Alžběta byla patronkou více než 600 organizací a sloužila jim obdivuhodně. Stala se respektovanou reprezentantkou Británie a Commonwealthu,“ napsali republikáni.

Královna také podpořila právo Australanů na plně nezávislý národ při referendu o australské republice v roce 1999. „V podstatě vysvětlila, že budoucnost monarchie v Austrálii je problematická a je to na jejích občanech, ať se rozhodnou na základě demokratických a ústavních způsobů,“ cituje Guardian hnutí.

„Lidé mají různé názory a je důležité zvážit je na základě své zralosti a inteligence. Nemyslím si však, že je teď správný čas na vyjadřování těchto názorů. Víte, teď pravděpodobně strávíme zhruba čtrnáct dní v truchlení. To je věc, na které opravdu záleží,“ myslí si člen Australské monarchistické ligy Alexander Woltz.