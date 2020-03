Epidemie Covid-19 v Číně a Jižní Koreji ustupuje, nakaženy jsou však stále tisíce lidí

Počet nově nakažených v Číně se oproti sobotě o čtyři snížil, počet zemřelých je naopak o čtyři vyšší. V pevninské Číně, tedy bez autonomního Hongkongu a Macaa, se od začátku nynější pandemie nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, nakazilo 80.860 lidí, z nichž 3213 zemřelo, informuje Reuters.

Nákaza, která nyní nejvíce sužuje Evropu, se začátkem letošního roku začala šířit ze středočínské provincie Chu-pej. V neděli tam testy potvrdily koronavirus u čtyř nových pacientů, stejně jako o den dříve. Všichni lidé, kteří za neděli nemoci v pevninské Číně podlehli, pocházeli právě z této provincie.

Latest update on #COVID19 around the world:



🇮🇹Italy: 24,747 confirmed, 1,809 deaths



🇮🇷Iran: 13,938 confirmed, 724 deaths



🇰🇷S.Korea: 8,236 confirmed, 75 deaths



🇪🇸Spain: 7,844 confirmed, 288 deaths



🇫🇷France: 5,437 confirmed, 127 deaths



🇩🇪Germany: 5,813 confirmed, 12 deaths pic.twitter.com/IuXggFTiM1