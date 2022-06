KLDR vystřelila alespoň jednu balistickou raketu

— Autor: ČTK

Severní Korea dnes uskutečnila další raketový test a vystřelila do moře alespoň jednu balistickou raketu. Uvedla to jihokorejská armáda, která později upřesnila, že se jednalo o osm raket krátkého doletu. Vypálení několik severokorejských raket potvrdila i japonská vláda. Podle Tokia rakety dopadly do Japonského moře, napsala agentura Kjódó.