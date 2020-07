Koronavirus: Indie a Austrálie mají rekord v počtu nově nakažených, potíže v Japonsku

Indie je co do počtu případů nákazy koronavirem třetí nejhůře postiženou zemí světa po Spojených státech a Brazílii. Zatímco ve velkých městech jako v Dillí či Bombaji se situace pomalu zlepšuje, na indickém venkově počet lidí s nemocí covid-19 rychle roste. To vyvolává obavy expertů ze zhroucení tamního zdravotnického systému.

Indická metropole Dillí od 1. srpna chystá třetí fázi uvolňování protikoronavirových opatření - zrušen má být noční zákaz vycházení a otevřít by se měly například tělocvičny. Nadále uzavřené naopak zůstanou školy, kina či bary.

Indie má za dobu epidemie téměř dvacetkrát víc prokázaných případů nákazy koronavirem než podobně lidnatá Čína, kde se covid koncem loňského roku objevil vůbec poprvé. Za poslední den v Indii přibylo 52.123 případů koronaviru a počet úmrtí lidí na komplikace spojené s covidem se zvýšil o 775 na téměř 35.000.

V pevninské Číně stoupl počet nakažených za poslední den o 105, z nichž 96 je z Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, která je novým čínským ohniskem nákazy. Celkově odhalila Čína od začátku epidemie 84.165 případů nákazy, počet úmrtí zůstává na 4634.

Austrálie hlásí 723 nových nákaz, z nichž většina je evidována v druhém nejlidnatějším australském státě Viktorie, uvedla BBC. Úřady tamním obyvatelům nařídí od neděle nošení roušek na veřejnosti.

Austrálie také zaregistrovala rekordních 13 úmrtí pacientů s koronavirem za den. Celkově tak australské úřady od začátku epidemie evidují 16.298 případů koronaviru a 189 úmrtí. Australské úřady nyní zvažují zavedení nových opatření s cílem zastavit šíření koronaviru.

S novou vlnou infekcí se potýká také Japonsko, které ve středu poprvé od počátku epidemie covidu-19 oznámilo přes 1000 nakažených za den. Dnes zaznamenalo rekordní počet 367 nových případů hlavní město Tokio, informuje agentura Kjódó. Infekce se rozšířila i do odlehlejších oblastí; první případy ve středu ohlásila severní prefektura Iwate, která byla poslední nezasaženou prefekturou v zemi. Jihojaponský ostrov Okinawa má 44 nových nákaz.

Premiér Šinzó Abe vyhlásil 22. července kampaň, jejímž cílem je přimět Japonce, aby více cestovali, a oživit tak turistický průmysl v zemi. Člen Světové zdravotnické organizace (WHO) Norio Sugaja prohlásil, že kampaň byla špatně načasovaná. "Jsem pro podporu turistického průmyslu... Ale neměli bychom se na ni zaměřovat, když se infekce začaly znovu objevovat. Virus se šíří s pohybem lidí. Byla to evidentně chyba," řekl. "Nemocnice budou brzy plné, stejně jako jednotky intenzivní péče," dodal.