Kritika monarchie v Thajsku sílí. Protivládního protestu se zúčastnily tisíce lidí

Dnešní demonstrace podle lídra protestu skončila a další by se měla uskutečnit ve čtvrtek.

Nespokojence dnes zastavily stovky neozbrojených policistů. Lídři protestu nicméně oznámili, že se jim podařilo královské stráži předat seznam požadavků, který má být doručen policejnímu velitelství. "Naší největší výhrou v uplynulých dvou dnech je, že jsme ukázali, že i obyčejní lidé jako jsme my, mohou poslat dopis králům," řekl představitel demonstrantů Parit Čivarak

