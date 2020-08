Krok k mírovým rozhovorům. Afghánská vláda souhlasí s propuštěním tálibánských vězňů

Propuštění vězňů náležících k tvrdému jádru hnutí v neděli schválilo sdružení kmenových stařešinů a politických a náboženských vůdců afghánské Velké rady (Lója džirga).

"Jsme připraveni zasednout k jednáním do týdne od chvíle, kdy propustí naše vězně. Jsme připraveni," potvrdil mluvčí Tálibánu.

Dekret o propuštění vězňů by měl během dnešního dne podepsat také prezident Ašraf Ghaní. "Všichni čekáme, až Ghaní dekret podepíše. Podle původního plánu se do Dauhá vydáme ve středu a jednání začnou v neděli," citovala agentura Reuters zdroj z afghánské vlády.

"V několika následujících dnech očekáváme dokončení propuštění vězňů, cestu týmu islámské republiky do Dauhá a následně okamžitý začátek vnitroafghánských vyjednávání," napsal na twitter zvláštní americký vyslanec Zalmay Khalilzad.

3/6 In the next few days, we expect the completion of prisoner releases, then travel of the Islamic Republic team to Doha, & from there the immediate start of intra-Afghan negotiations.