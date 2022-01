Olympijský výbor věří, že udělal maximum, přesto se dají čekat pozitivní případy

Dvě třetiny české výpravy odletí do Pekingu charterem z letiště Václava Havla ve čtvrtek 27. ledna. Na palubě stroje pro 270 lidí by mělo být okolo 150 sportovců a členů týmu.

"Není to jednoduchý, ale nechceme podcenit nejmenší detail. Z našeho pohledu jsme udělali naprosté maximum," řekl předseda ČOV Jiří Kejval na on-line setkání s novináři při představení bezpečnostních opatření před cestou. "Sportovci do poslední chvíle hrají a závodí. Přijedou před letadlo a my je otestujeme. Je to do velké míry velká ruleta," podotkl Kejval.

Rozsáhlý olympijský manuál s opatřeními doplnila česká strana vlastními doporučeními, i na základě podnětů od rady expertů lékařské komise ČOV, která rozeslala sportovcům a svazům. Vedle dvou povinných testů 96 a 24 hodin před odletem je čeká třetí PCR test. "Výsledek bude znám do dvou hodin a teprve poté bude možno dorazit na letiště," řekl šéf české mise Martin Doktor.

Na letišti bude vyhrazen prostor pro olympijskou výpravu. Sportovci by měli mít zajištěn rychlý průchod. Na palubě letadla budou rozděleni do skupin podle sportů, k dispozici bude dezinfekce a budou mít možnost využít respirátory FFP3. "Abychom co nejvíce vyloučili případný přenos," uvedl Doktor. "Toalety budou rozděleny pro skupiny, i jíst se bude na skupiny."

Při samotném letu bude odpovědnost za dodržování pravidel na posádce a kapitánovi. ČOV se na tom dohodl se zástupci letecké společnosti Korean Air, která let zajišťuje. "Neumím si ale představit, že by si někdo dovolil sundat masku v okamžiku, kdy nemůže. Míra vystrašenosti je na maximálním stupni," poukázal Kejval na vzrůstající počty nakažených v populaci.

Český olympijský tým se snaží, aby se neopakovala situace z charterového letu loni v létě na hry do Tokia, z kterého vzešlo šest pozitivních členů na koronavirus včetně čtyř sportovců. "Chyby se smí stát, ale nesmí se opakovat," uvedl Kejval. Proto vznikla expertní skupina a zástupci ČOV se sešli i s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem.

Současná situace s rychle se šířící variantou omikron nikomu na klidu nepřidává. Členka rady expertů při lékařské komisi a někdejší hlavní hygienička Jarmila Rážová uvedla, že i přes dodržování pravidel není jisté, že někdo nebude mít pozitivní test. "Přes všechna velmi slušně nastavená opatření a aplikovaná ČOV a svazy není jednoduchá situace a očekávat sto procent našich sportovců bude při nástupu do letadla negativních bude eufemistické," míní.

Tomu odpovídají i aktuální data z Pekingu. U dvou procent účastníků, kteří do Číny přiletěli, se může stát, že navzdory negativním testům před odletem a dodržování opatření na palubě budou po přistání pozitivní. "Nelze to vyloučit," řekl Doktor, který letí do Pekingu s předstihem v sobotu se svým úzkým týmem. Před odletem se ubytoval na pět dnů v hotelu.

Sportovci se ale zavřít na pět dnů bez tréninku nemohou. "To by byl drahý špás jet na olympiádu s lidmi, kteří netrénovali," řekl Kejval. "Snažíme se každému sebeizolaci doporučit. Sportovci to moc dobře vědí a chovají se podle toho. Ale doba je složitá," doplnil Doktor.

V české výpravě jsou všichni očkovaní. Většina sportovců stihla podle Kejvala i třetí posilující dávku. "Sportovci můžou být příkladem," řekl šéf ČOV.

Pro Český olympijský výbor je nadcházející olympiáda nejnáročnější logistickou operací. Na zimní hry jede největší česká výprava historie, aktuálně je v nominaci 112 jmen. "Už jenom tím je to náročné, zvláště když budou rozděleni na tři místa. A k tomu musíme nad rámec všeho připočítat covidová opatření a omezení, díky čemuž je všechno složitější," konstatoval Doktor.