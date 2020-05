Počet případů nákazy koronavirem v Indii přesáhl 100 000

Za uplynulých 24 hodin Indie zaznamenala 4970 případů nákazy, čímž celkový počet potvrzených případů v zemi vystoupil na 101.139. Za stejnou dobu zemřelo dalších 134 lidí s koronavirem, mrtvých tak je už 3163.

Indie co do počtu hlášených případů výrazně překonala Čínu, kde byl nový koronavirus poprvé odhalen koncem loňského roku. Čínské zdravotnické úřady dosud zaznamenaly bezmála 83.000 případů nákazy, v uplynulém týdnu ale země hlásila jednociferné denní nárůsty infekcí. Indie naproti tomu v posledním týdnu denně hlásí přírůstek více než 4000 nakažených, přestože zavedla přísný zákaz vycházení, který byl prodloužen do 31. května. V oblastech s nízkým výskytem nákazy ale bude možné v zájmu usnadnění ekonomické aktivity restrikce zmírnit.

Indie nezveřejňuje detailní informace stavu osob s covidem-19. Dosud se ale podle tamních úřadů z nákazy zotavilo 37.000 lidí. Většina nemocných je ve velkých městech.

Ve srovnání s dalšími lidnatými státy Indie nicméně hlásí méně mrtvých. Úmrtnost nakažených koronavirem se tam pohybuje kolem tří procent, v USA, kde podle Univerzity Johnse Hopkinse zemřelo přes 90.000 nakažených, je to kolem šesti procent, v Británii 14 procent a v Itálii a Francii 15 procent, píše Reuters.