V Hongkongu byl zadržen aktivista Joshua Wong, zahalili si obličej na veřejnosti

Informaci agentuře AFP potvrdil aktivistův právník. "Wong je podezřelý z toho, že se 5. října loňského roku zúčastnil nepovoleného shromáždění, na kterém se na protest proti zákazu zahalování obličeje sešly stovky lidí," uvedl Jonathan Man.

Today’s arrest is a notorious abuse to the criminal justice system by placing charges ruled unconstitutional earlier. However, I choose not to surrender.

Hongkongská policie uvedla, že dnes zadržela kvůli účasti na demonstraci z 5. října dva muže ve věku 23 a 74 let.

Zákaz zahalování obličeje zavedla v říjnu loňského roku správkyně zvláštního administrativního regionu Carrie Lamová, aby usnadnila policejní identifikaci účastníků protestů.

