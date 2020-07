V japonské restauraci došlo k výbuchu, zůstala z ní jen kostra. Jeden mrtvý a 17 zraněných

Podle policie v restauraci probíhala renovace a znovu měla otvírat v pátek. Nachází se v oblasti nedaleko hlavního nádraží, kde jsou také školy, nemocnice i radnice. Mezi zraněnými jsou dva zaměstnanci nedaleké banky a dva její klienti.

Podle záběrů odvysílaných v televizi NHK z domu, v němž restaurace byla, zůstala jen kostra.

Breaking: 1 dead, 18 injured, after a suspected gas leak explosion at a restaurant in Koriyama, Japan. pic.twitter.com/WlZ8qSiU8R