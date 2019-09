Vrah mladé australské komičky dostal doživotí. Spáchal učiněné zlo, řekl soudce

Ke znásilnění a vraždě, která vyvolala šok a pobouření po celé Austrálii, se přiznal dvacetiletý Jaymes Todd.

Soudce dnes popsal čin jako učiněné zlo. Todd svou oběť sledoval více než hodinu, než jí napadl v parku v centru Melbourne. Dixonová se vracela z pozdního vystoupení, když ji Todd spatřil na nádraží a začal ji sledovat.

*BREAKING*: Jaymes Todd sentenced to LIFE IN JAIL for the rape & murder of 22yo Eurydice Dixon in June 2018. He stalked her for an hour across 4.2km before attacking her in a way too brutal to describe to fulfil a depraved sexual fantasy. NP period: 35yrs @10NewsFirst @10Daily pic.twitter.com/Rk2iPTiMoc