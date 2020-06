Trumpovo Mount Rushmore? Skála v Turecku připomíná prezidenta

O zvláštní hříčce přírody na jihu Turecka informovala arabská televizní stanice Al Jazeera. Že skála skutečně vypadá jako Trump se velice rychle rozšířilo na sociálních sítích a do Silifike v provincii Mersin se vydalo mnoho Turků, kteří se s ní pak následně vyfotografovali.

Při pohledu ze strany se zmiňovaný skalní útvar skutečně velice podobá obličeji amerického prezidenta, včetně jeho úst, nosu, rtů a dokonce i vlasů. Skála se dočkala nebývalé pozornosti už v roce 2016, kdy byl Donald Trump zvolen.

Mr. President, nature in Turkey has painted you on rocks.@realDonaldTrump pic.twitter.com/etoVS394e9