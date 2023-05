Bělorusko zavádí Rusům hraniční kontroly

Podél londýnské třídy The Mall vedoucí od Buckinghamského paláce k oblouku Admirality už stojí davy příznivců krále Karla III. Britský panovník touto cestou za dvě hodiny projede v kočáře se svou chotí Camillou směrem do Westminsterského opatství, kde bude korunován. Také zde se již scházejí první hosté a zaujímají svá místa, uvedl list The Guardian.