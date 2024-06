Biden dorazil do Francie. Oslavy 80. výročí vylodění spojenců začínají

Biden se z Paříže přesune do Normandie, kde se spolu s britským králem Karlem III., německým kancléřem Olafem Scholzem a italským prezidentem Sergiem Mattarellem zúčastní vzpomínkových akcí na počest Dne D.

Tato rozsáhlá vojenská operace byla provedena za velkého utajení Britů a francouzských partyzánů, kteří připravili cestu pro osvobození Francie a následnou porážku nacistického Německa.

Hostem těchto akcí bude i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Rusko, které bylo před deseti lety pozváno na oslavy 70. výročí vylodění spojenců, bylo letos ze seznamu hostů vyloučeno kvůli rozpoutání války proti Ukrajině.

Do Normandie přijelo i několik žijících veteránů. Vzhledem k jejich věku to pro ně možná bude poslední velká akce na památku vylodění spojenců, poznamenává AFP. Už v pondělí do Normandie dorazila skupina asi 50 amerických veteránů, kteří se zúčastnili vylodění.

Francouzský prezident Emmanuel Macron rozložil oslavy Dne D na tři dny - od středy do pátku.

Ve středu dopoledne se Macron ve městě Plumelec v departementu Morbihan v regionu Bretaň na severozápadě Francie zúčastní první vzpomínkové slavnosti, kde podle očekávání zdůrazní roli bretonského hnutí odporu a výsadkářů z Anglie i z různých regionů Francie a Oceánie, kteří se spojili, aby zadrželi německé posily.

Odpoledne si Macron v lokalitě Saint-Lô v departementu La Manche v Normandii uctí památku civilních obětí druhé světové války. Ve středu večer vzdá ve městě Caen hold vězňům, které Němci zastřelili během vylodění.

Mezitím francouzská média informovala, že z budovy radnice ve městě Plumelec byly v noci na úterý ukradeny všechny zástavy nainstalované v rámci vzpomínkových slavností a poškozeny byly i autobusové přístřešky. Případem se zabývá policie.

Podle zpravodajského webu Ouest-France byly zastávky posprejovány nápisy: "Bretonsko není na prodej", "Macron - pryč z Bretaně", "Tohle není Francie".