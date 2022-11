Biden jednal s asijskými lídry. USA hodlají nadále soupeřit s Čínou

Nejdiskutovanější zákrok z minulého ligového víkendu ze šlágru Plzeň vs. Sparta, o který se postaral útočník Viktoriánů Tomáš Chorý svou hlavičkou do obličeje sparťana Asgera Sörensena, disciplinární komisí Ligové fotbalové asociace (LFA) řešen nakonec nebude. A to především proto, že nebyly splněny požadavky, které ukládají disciplinární řády, podle kterých může disciplinární komise zahajovat trestní řízení a dodatečně tak trestat hráče. Naopak bez trestu nevyvázne Sparta kvůli neobhajitelnému chování svých ultras fanoušků během středečního zápasu se Slováckem.