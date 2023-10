Biden požádal Kongres o peníze pro Ukrajinu a Izrael

O žádosti americké vlády informovala například americká televize CNN. Přes 60 miliard dolarů půjde na pokračování vojenské a ekonomické podpory Kyjeva, více než 10 miliard pak poslouží na zbraně pro Izrael a devět miliard na humanitární pomoc v Izraeli, Pásmu Gazy i na Ukrajině.

Pomoc oběma zemím, kterými zmítá konflikt, avizoval prezident Biden ve čtvrtek. Řekl, že vítězství Ukrajiny i Izraele je v americkém národním zájmu. "Americké vedení je to, co drží svět pohromadě. Americká spojenectví jsou tím, co nás v Americe udržuje v bezpečí," prohlásil Biden.

V posledních dnech se objevily informace o ruském tažení u Avdijivky v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, kde obránci musí odrážet útoky okupantů. Podle velitele ukrajinských pozemních vojsk Oleksandra Syrského útočí Rusové i u Kupjansku v Charkovské oblasti na severovýchodě země.

Ukrajinci zahájili protiofenzivu v červnu a soustředí se především na Záporožskou oblast na jihu země. Vojáci se snaží postoupit směrem na Tokmak a Melitopol. Podle zářijového vyjádření prezidenta Volodymyra Zelenského je iniciativa nadále na straně Ukrajinců.

Konflikt v Izraeli vypukl před necelými dvěma týdny. Celkový počet obětí izraelského bombardování v Pásmu Gazy podle tamního ministerstva zdravotnictví stoupl na 3700. Dalších 12 500 lidí bylo zraněno. Rostoucí počty mrtvých hlásí i Izrael. Eviduje nejméně 1400 mrtvých a více než 3500 zraněných. Izraelské obranné síly také uvedly, že Hamás drží zřejmě 199 rukojmích.