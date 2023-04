Biden půjde opět do boje o Bílý dům. Kampaň začne v úterý, odstartuje ji video

O Bidenově záměru oznámit kandidaturu v následujících dnech informují televizní stanice CNN či deníky The New York Times a The Washington Post.

Prezident formálně vstoupí do boje o Bílý dům videoklipem s kampaňovaným vizuálem, jehož cílem je mimo jiné oslovení dárců, kteří by poskytli finanční prostředky na kampaň. Podle zdrojů CNN má spot vyjít v úterý, kdy bude čtvrté výročí startu předchozí kampaně.

Současná hlava Spojených států amerických bude kandidovat už počtvrté. Poprvé Biden neuspěl v primárkách před volbou v roce 1988, podruhé o dvacet let později. Tehdy se ale stal na osm let viceprezidentem Baracka Obamy. Do volby v roce 2020 už byl Demokratickou stranou nominován a v listopadovém hlasování porazil tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa.

Právě Trump bude usilovat o další souboj s Bidenem, uchází se totiž o republikánskou nominaci na prezidenta. Za jeho největšího soupeře mezi spolustraníky je považován floridský guvernér Ron DeSantis.

Biden už minulý týden řekl novinářům při odletu z Irska, že brzy oznámí své rozhodnutí, připomíná CNN. Sídlem jeho kampaně má být jeho domovské město Wilmington ve státě Delaware, ačkoliv se spekulovalo také o Philadelphii.