Biden se podle Bílého domu neobává občanské války v Izraeli

Podle Kirbyho byl Biden k izraelskému premiérovi "velmi upřímný". Mluvčí rovněž na dotaz novinářů řekl, že protesty, které se v židovském státě odehrávají už několik týdnů dnů, ukázaly silné demokratické základy Izraele. Biden již dříve v telefonátu s Netanjahuem podpořil hledání kompromisu, pokud jde o reformu soudnictví.

Americký senátor Michael Bennet, demokrat z Colorada, vyzval izraelskou vládu, aby demonstranty vyslyšela. "Izraelci vyšli do ulic za demokracii a právní stát. Namísto toho, aby se zbavovali těch, kteří nesouhlasí, by (premiér) a vedení země měli vyslyšet jejich výzvy," řekl Bennet podle listu Haarec.

Navrhovaná reforma by vládě dala větší vliv na jmenování soudců a omezila by pravomoce nejvyššího soudu. Nesouhlas s ní vyjádřili izraelský prezident Jicchak Herzog, opozice, řada expertů i řadových občanů. I dnešní demonstrace v Jeruzalémě se zúčastnily desítky tisíc lidí. Izraelský premiér následně v televizním projevu oznámil, že kontroverzní justiční reformu o několik týdnů, do dalšího zasedání parlamentu.