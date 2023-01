Biden ujistil Japonsko, že Američané jsou připraveni jej bránit

"Dovolte mi, abych se vyjádřil zcela jasně: Spojené státy jsou plně, důkladně a zcela oddány alianci, a co je důležité... obraně Japonska," uvedl Biden, který dnes Kišidu přijal v Bílém domě. Japonský premiér zde zakončil sérii návštěv zemí skupiny G7 (Německo, Británie, Francie, Itálie, Kanada, Japonsko a USA), kterou chtěl posílit dlouhodobá spojenectví v době rostoucích obav z hrozby, kterou pro Tokio a celý region mohou představovat Čína, Severní Korea a Rusko.

V této souvislosti se oba státníci shodli, že budou přijímat další sankce vůči Moskvě. Ve společném prohlášení také uvedli, že pokud by Rusko na Ukrajině použilo jaderné zbraně, bylo by to zcela neospravedlnitelné a byl by to nepřátelský čin proti lidskosti.

Dvojice politiků se také vyslovila proti jakýmkoli jednostranným pokusům měnit status quo kdekoli na světě za použití síly nebo donucení. Dále se shodla na posílení trojstranné spolupráce nejen v oblasti bezpečnosti mezi USA, Japonskem a Jižní Koreou.

Čínu, které je postižena silnou vlnou covidu-19, Biden a Kišida vyzvali, aby podávala transparentní a pravdivé informace o epidemiologické situaci.

Japonsko koncem loňského roku kvůli "nejsložitější bezpečnostní situaci v nedávné historii" přijalo novou bezpečnostní strategii, která počítá se zdvojením investic do armády až ke dvěma procentům hrubého domácího produktu, a podle Reuters je tak považována za odklon od pacifismu, kterým se tato země vyznačovala od konce druhé světové války.