Biden: Volby do Kongresu budou "rozhodujícím" momentem pro americkou demokracii

"Na hlasovacím lístku je doslova demokracie. Je to rozhodující chvíle pro národ a my všichni bychom měli hovořit jedním hlasem," prohlásil prezident, který přijel do Filadelfie podpořit demokratické kandidáty ve státě Pensylvánie, který může být klíčový pro výsledek voleb. V nich jde o to, zda Kongres ovládnou republikáni.

Republikánské kandidáty hodlá rovněž v Pensylvánii osobně podpořit Bidenův předchůdce v prezidentské funkci Donald Trump. Voliči budou v řadě států také vybírat guvernéry a hlasovat v místních referendech.

Už před Bidenem dnes hovořil o ohrožení demokracie na předvolebním shromáždění v Pittsburghu další bývalý prezident Barack Obama. Ovládnutí Kongresu USA republikány by znamenalo hrozbu pro právo na potrat, pro sociální zabezpečení i pro samotnou demokracii, varoval.