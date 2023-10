Blinken: Izrael musí myslet na to, kdo bude vládnout Gaze, pokud zničí Hamás

"Existují různé představy o tom, co by mohlo následovat, ale to vše je třeba promyslet, i když se Izrael potýká se současnou hrozbou," řekl Blinken pro "Meet the Press" na NBC.

Zdá se, že je to poprvé, kdy Washington veřejně vyzval Izrael, aby zvážil svou širší strategii. Předtím to učinili úředníci, kteří zůstali anonymní, avšak nyní to americký prezident Joe Biden a další úředníci administrativy konfrontují veřejně. Jejich snahou je předejít opakování chyb, kterých se dopustily USA po útocích z 11. září 2001, které vedly k dlouholetým konfliktům na Blízkém východě.

Izraelští představitelé veřejně prohlásili, že se aktuálně zaměřují na eliminaci Hamásu a nepřemýšlejí o tom, co by mohlo přijít poté. Toto sdělení oznámil Netanjahu i během návštěvy amerického prezidenta v Izraeli minulý týden. Podle úředníka z USA a Izraele po vstupu nových ministrů do vlády ze strany Národní jednota, která vznikla spojením opozičních stran za účelem vytvoření válečné vlády, stoupla poptávka po vytvoření komplexnější strategie.

Kancelář premiéra Netanjahua vydala v pátek prohlášení, kde se uvádí, že cílem války v Gaze, jaký ho stanovil premiér, je "eliminace Hamásu". Jakékoliv tvrzení o plánech předat pásmo Gazy palestinské samosprávě nebo jakékoliv jiné straně jsou nepravdivé.

Netanjahu se podle deníku od začátku války s Hamásem dostal pod palbu kritiků, kteří ho obviňovali z práce na posílení Hamásu v posledních 15 letech s cílem rozdělit palestinské frakce a oslabit umírněnější Palestinskou samosprávu, která vyjádřila podporu dvoustátnímu řešení izraelsko-palestinského konfliktu.

Na otázku, koho by si Izrael přál, aby po skončení války vládl Gaze, Blinken odpověděl v pořadu „Meet the Press“: „Nemůžete se vrátit ke status quo. Nelze vrátit stav, kdy Hamás byl v pozici vlády, pokud jde o správu Gazy, a zopakovat to, co udělal… Zároveň to, co jsem slyšel od Izraelců – není absolutně žádný záměr, nechtějí sami řídit Gazu."

"Takže je třeba najít něco, co zajistí, že Hamás nebude znovu vládnout, ale také se to nevrátí k izraelské správě Gazy, kterou nechtějí a nemají v úmyslu realizovat," řekl.

Blinken v pořadu televize CBS „Face the Nation“ v neděli řekl, že USA také pokračují v práci na evakuaci amerických občanů, kteří se pokoušejí opustit Gazu, a řekl, že „Hamás jim zablokoval odchod, čímž znovu ukázal, že naprosto ignoruje civilisty jakékoli národnosti, kteří uvízli v Gaze."