V docích íránského Búšehru vzplálo nejméně sedm lodí

Plavidla začala hořet odpoledne místního času v loděnici a hasiči se požár ihned snažili zlikvidovat. Celý přístav Búšehr zastřel kouř, o případných škodách zatím není nic známo.

Jak poznamenala agentura Reuters, jde o další z řady málo vyjasněných incidentů v průmyslových a jaderných objektech v Íránu z minulých dní. V úterý hořelo v továrně na hliník v Lámerdu na jihu Íránu a podle agentury Mehr tam oheň, zaviněný únikem paliva, způsobil menší škody.

Several ships are on fire in the port of Bushar, southern #Iran pic.twitter.com/bAIgoNs3D3