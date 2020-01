Izraelská vláda odkládá hlasování o anexi osad, Kushner se obořil na Palestince

Ministr cestovního ruchu Jarvi Levin řekl v rozhovoru s tamním rozhlasem, že před diskusí bude nutné náležitou dokumentaci. Levin dodal, že vláda také musí počkat, až se k věci vyjádří generální prokurátor. Ten už se nechal slyšet, že věc hodlá posuzovat z právního hlediska a dopředu nevylučuje nic.

USA svůj plán připravovaly několik let a jeden z jeho tvůrců, prezidentův zeť Jared Kushner, si nemyslí, že Izrael chystá rychlou anexi osad.

Palestinci nejnovější iniciativu rezolutně odmítli jako jednostranně výhodnou pro Izrael. Kushner v rozhovoru se stanicí CNN ostře kritizoval palestinské politiky. Jejich odmítavý postoj je pro Kushnera důkazem, že nejsou připraveni mít vlastní stát. Vedení prý Palestincům roky lže a slibuje jim "pohádky", kterých nelze dosáhnout.

Plán počítá s palestinským státem na části Západního břehu Jordánu, v několika čtvrtích východního Jeruzaléma, v Pásmu Gazy a několika oblastech jižního Izraele, píše The Times of Israel. Podmínkou ale je, že Palestinci musí uznat Izrael jako židovský stát a odzbrojit bojůvky, které působí v Pásmu Gazy. Izrael může anektovat osady na Západním břehu Jordánu, podržet si kontrolu nad údolím Jordánu a zajišťovat bezpečnost západně od řeky Jordán. Jeruzalém má být nedělitelnou metropolí židovského státu.

Kushner prohlásil, že jestliže Palestinci tuto nabídku hodí pod stůl, budou se jen s obtížemi moci podívat do očí světu a tvrdit, že jsou oběti. "Palestinské vedení si musí položit otázky: Chce stát? Přeje si lepší život? Pokud ano, pak jsme pro ně vytvořili nabídku, která to umožní, a budeme s nimi jednat s respektem. Pokud ne, pak maří další příležitost, jak to udělali v případě těch minulých. Existuje pět milionů Palestinců chycených do pasti kvůli jejich politickému vedení. Ten plán zcela určitě nabízí Palestincům lepší život a Izraeli více bezpečí," míní Kushner.