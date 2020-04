Počet nakažených v Izraeli rekordně stoupl, nemoci COVID-19 podlehla matka malých dvojčat

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Izraeli stoupl na 5591. Informovalo o tom izraelské ministerstvo zdravotnictví. Podle webu The Times of Israel je to dosud největší nárůst počtu nakažených za 24 hodin od začátku testování. Onemocnění COVID-19 v Izraeli dosud podlehlo 21 lidí a stav bezmála 100 pacientů je vážný.