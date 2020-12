Saúdskoarabská aktivistka byla odsouzena na pět let a osm měsíců, OSN protestuje

Soudní proces se konal navzdory kritice mezinárodního společenství a výzvám k ukončení stíhání a propuštění Hazlúlové, která na protest proti svému zatčení a nemožnosti kontaktovat rodinu držela několikrát hladovku. Bojovala o právo Saúdských Arabek řídit automobil a o ukončení systému praxe poručnictví, který dává v království mužům právo rozhodovat o veškerých záležitostech žen.

Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) dnes vyzval k brzkému propuštění Hazlúlové.

#SaudiArabia: Conviction and 5yrs 8 month sentence handed down to prominent women’s rights campaigner #LoujainAlHathloul, already arbitrarily detained for 2 ½ years, is also deeply troubling. We understand early release is possible, and strongly encourage it as matter of urgency.