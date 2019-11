Spoluzakladatel Bílých přileb byl nalezen mrtvý. Vražda, či sebevražda?

Zatím však není jasné, zda spáchal sebevraždu či zemřel cizím zaviněním. Kancelář istanbulského guvernéra uvedla, že záležitost se vyšetřuje.

Tisková agentura DHA napsala, že Le Mesurier údajně užíval antidepresiva. Jeho žena podle agentury Anadolu policii sdělila, že bral prášky kvůli "silnému stresu".

We have learned with shock and sadness the news of the death of @lemesurierjames, founder and director of the humanitarian organization @MaydayRescue, early on Monday at his home in Tophane in Istanbul, Turkey. Mayday is one of the institutions supporting the White Helmets. pic.twitter.com/czhB3IkdWN