Tálibán dobyl další tři provinční střediska, ze 34 jich ovládá už devět

Odhaduje se, že Tálibán nyní kontroluje dvě třetiny území země, uvedly agentury Reuters a AP. Kvůli úspěchům povstalců byl podle BBC odvolán nedávno jmenovaný velitel afghánské armády.

Nově dobyly jednotky Tálibánu střediska dvou provincií na severu a jedné na západě země. Na severu jde o města Fajzábád v provincii Badachšán a Púli Chumrí v provincii Baghlán, na západě o město Faráh ve stejnojmenné provincii.

"Minulou noc se stáhly jednotky, které bojovaly s Tálibanem několik dní ve městě Fajzábád. Táliban město ovládl. Obě strany utrpěly velké ztráty," citovala agentura AFP poslance místního zákonodárného sboru provincie Badachšán Zabíhulláha Atika.

AFP s odvoláním na jednoho z členů provinční rady Kunduzu Amruddína Valího rovněž informovala o stovkách příslušníků vládních sil, kteří se u kunduzského letiště vzdali Tálibánu se vším svým vybavením. Informaci následně potvrdil jeden z vojáků: "Většina vojáků na letišti se vzdává. Tálibán nás obklíčil a ostřeloval. Nedalo se reagovat jinak."

Úspěchy povstalců, kteří nyní bojují o město Ghazní, vedly podle stanice BBC k odvolání velitele afghánské armády, generála Valího Muhammada Ahmadzáího, který byl ve funkci teprve od června. Jeho nástupce se bude muset vyrovnat se stupňujícím se násilím a pokračující ofenzívou Tálibánu.

Prezident Ašraf Ghání se dnes ve městě Mazár Šaríf na severu Afghánistánu, tradiční baště odporu proti Tálibánu, pokusil o spojení s vůdcem uzbeckých milicí Abdulem Rašídem Dóstumem a prominentním tádžickým vůdcem Attou Muhammadem Núrem. Prezident Ghání se tyto válečníky roky snažil odstavit na vedlejší kolej ve snaze posílit afghánskou armádu, ale nyní se na ně obrací v hodině nouze, uvedla stanice BBC. Dodala, že případná ztráta tohoto města ležícího u hranic s Uzbekistánem a Tádžikistánem by znamenala úplné zhroucení vládních pozic na severu země. Připomněla také zprávy, že američtí zpravodajci údajně odhadli, že Tálibán by mohl do 90 dnů dobýt Kábul.

Chmurné předpovědi odmítá poradce afghánského prezidenta. "Prožíváme těžké chvíle, ale víme, že zvítězíme," řekl Vahíd Umar Ghání. "Dokázali dobýt jisté území, ale nejde o území. Jde o lidi. Lidé je nechtějí. Brzy zjistí, že bylo chybou napadnout naše lidi," dodal.

Úspěchy Tálibánu v posledních týdnech souvisejí se stahováním zahraničních jednotek NATO a Spojených států. V úterý americký prezident Joe Biden prohlásil, že svého rozhodnutí o stažení amerických vojáků z Afghánistánu nelituje a že bezpečnost země musí nyní zajišťovat afghánské síly.

K úplnému stažení amerických i aliančních vojsk se zavázala už vláda předchozího amerického prezidenta Donalda Trumpa výměnou za to, že Tálibán nedovolí svým členům a ani žádným jiným organizacím využívat afghánského území k útokům na USA a jejich spojence. S útoky na mezinárodní síly sice Tálibán přestal, v bojích proti afghánské vládě ale pokračuje. Afghánská vláda a zástupci Tálibánu vedou rozhovory v katarském Dauhá, zatím ale bez valného výsledku.