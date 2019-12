Džamál Chášukdží psal pro americký list The Washington Post, měl trvalý pobyt v USA a byl kritikem saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána.

Naposledy byl spatřen loni 2. října, když si šel na saúdskoarabský konzulát v největším tureckém městě Istanbulu vyzvednout dokumenty potřebné ke svatbě. Na konzulátu ho zabil tým saúdskoarabských agentů a jeho tělo bylo patrně rozčtvrceno a odvezeno z budovy. Chášukdžího pozůstatky se dosud nenašly.

Zabití novináře nicméně vyvolalo ostrou mezinárodní kritiku a poškodilo pověst korunního prince. Americká výzvědná služba CIA a některé západní vlády se domnívají, že vraždu Chášukdžího nařídil sám Muhammad bin Salmán. Rijád ale jakýkoliv podíl korunního prince na zabití novináře odmítá.

Podle agentury AP se v téměř naprostém utajení uskutečnilo v souvislosti s případem devět soudních stání a před soudem stanulo 11 lidí. Řízení se zúčastnilo několik diplomatů, včetně tureckých, a příslušníci Chášukdžího rodiny; veřejnosti a médiím byl ale přístup zakázán. Jména odsouzených podle agentury AP zveřejněna nebyla.

Podle soudu bylo v souvislosti s vraždou zatčeno 21 lidí a deset dalších bylo vyslýcháno. Pět lidí bylo odsouzeno za "spáchání či přímé zapojení do vraždy oběti," uvedl podle agentury Reuters mluvčí prokuratury Šalaan Šalaan, přičemž doplnil, že události nepředcházel spor mezi pachateli a Chášukdžím.

When Saudis sentence five to death for Khashoggi's murder, we fear that it is a way to silence them for ever and to conceal the truth. We cannot consider death penalty helps to bring justice. We still expect a full accounting. #Khashoggi #PressFreedom

https://t.co/vWE7uF0OWQ pic.twitter.com/ze4PkxrMPX