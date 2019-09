Zemětřesný roj zasáhl Istanbul, lidé zmateně pobíhali mezi budovami

Podle turecké vládní agentury pro katastrofy a mimořádně situace (AFAD) udeřilo zemětřesení o síle 5,8 stupně asi dvě hodiny po poledni místního času.

Footage from today's earthquake in #Istanbul . pic.twitter.com/93G1zqYI7v

Už o dvě hodiny dříve naměřili seizmologové otřesy o síle 2,9 stupně. V pondělí zaznamenaly přístroje podle deníku The Daily Sabah jihozápadně od Istanbulu otřesy o síle 4,6 stupně.

Turecká televize přinesla dnes záběry z města, na nichž zmatení lidé pobíhají před budovami, které opustili kvůli otřesům. Na jednom ze záběru jsou i pacienti na lůžkách, kteří byli preventivně evakuováni z nemocnice.

Zemětřesení v Turecku nejsou ničím neobvyklým. Letos v létě ale zveřejnili němečtí vědci varování, že Istanbul může v budoucnu poškodit silné zemětřesení.

Watch: Buildings shake as Istanbul is ROCKED by terrifying earthquake. #deprem #earthquake #İstanbul pic.twitter.com/29P3XtGWoj