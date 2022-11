Británie přišla kvůli brexitu o tisíce lékařů

Britové schválili odchod své země z Evropské unie v referendu v červnu 2016. Po dlouhých politických sporech opustila Británie EU na konci ledna 2020. Bez brexitu by podle studie působilo nyní v Británii zhruba 41.300 lékařů z Evropské unie, což by bylo oproti aktuálnímu stavu o téměř 4300 více. Kvůli brexitu potřebují odborní síly v Británii pracovní víza, jejichž získání je spojeno s vysokými náklady a byrokratickými překážkami.

Británie i bez toho trpí nedostatkem lékařů. I kdyby se podařilo vzdělat v oblasti lékařství více Britů, bez EU a kolegů ze zahraničí by to vzhledem k délce studia trvalo dlouhou dobu, než by byl nedostatek překonán, řekla deníku The Guardian Kitty Mohanová z britského sdružení lékařů BMA.

Britský státní zdravotnický systém (NHS) je podle expertů chronicky podfinancovaný a trpí nedostatkem personálu. Jenom v Anglii chybí více než 10.500 lékařů. Ještě více brexit dopadl na pečovatelské síly z EU. Jestliže v hospodářském roce 2015/2016 do země přišlo 9389 zdravotních sester a porodních asistentek z EU, v posledním účetním roce jich bylo pouze 663. Výrazně však vzrostl počet odborných sil z jiných zemí, jako jsou Indie a Filipíny.

Na prosinec britští zdravotníci ohlásili stávky za zvýšení platů. Podle deníku The Times by je mohli dočasně nahradit vojáci, kteří by se mohli chopit například řízení sanitek. Britský ministr průmyslu a obchodu Grant Shapps však televizi Sky News řekl, že vláda takové opatření bezprostředně neplánuje.