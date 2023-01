Británie řeší kuriózní problém. Lékaři stále častěji zapomínají předměty v tělech pacientů

Čeští hokejisté porazili v semifinále juniorského mistrovství světa Švédsko 2:1 v prodloužení a po 22 letech postoupili do finále. Utkání rozhodl v čase 69:10 útočník Jiří Kulich. Česko má na vrcholné akci hráčů do 20 let jistou medaili, naposledy získalo v roce 2005 bronz. Ve finále se svěřenci trenéra Radima Rulíka utkají v pátek od 0:30 SEČ s vítězem druhého semifinále, ve kterém na sebe dnes v noci narazí Kanada a USA.