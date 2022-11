Britský premiér dnes slíbí, že jeho vláda udrží nebo zvýší pomoc Ukrajině

Premiér Petr FIala (ODS) požádá vicepremiéra Mariana Jurečku (KDU-ČSL), aby funkci ministra životního prostředí vykonával až do konce roku. Pokud nenastanou žádné nepředvídatelné okolnosti, bude poté připraven navrhnout do funkce lidoveckého ministerského kandidáta Petra Hladíka. Fiala to dnes řekl v České televizi (ČT) v pořadu Otázky Václava Moravce.