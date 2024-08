Brutální vrah a sexuální násilník strávil ve vězení z 23 let týden. Ruské úřady ho opět propustily do armády

Ruský vrah Ivan Rossomachin byl v roce 2022 propuštěn z vězení, kde si odpykával čtrnáct let odnětí svobody za vraždu. Tehdy se připojil k žoldnéřské skupině Wagnerovců. Později se mohl vrátit zpět do ruské Kirovské oblasti – kde napadl a zabil pětaosmdesátiletou důchodkyni Juliji v jejím vlastním domě.

Letos v dubnu byl shledán vinným ze znásilnění a vraždy Julije, jak píše britská stanice BBC. Soud mu navíc zvýšil trest z 22 na 23 let, protože „vražda zahrnovala mimořádnou brutalitu“. Ředitel věznice, kam měl Rossomachin nastoupit, ale rodině oznámil, že byl pouhý týden po nástupu do trestu propuštěn.

Rodina je zděšená. „Mou první reakcí bylo zděšení. Četla jsem soudní zprávy a vím, co ten člověk udělal mé babičce. Je zrůdné, že byl opět propuštěn. To, že se to děje v 21. století... neexistují slova, která by dokázala popsat, co se děje!“ sdělila vnučka zavražděné Anna Pekareva.

Podle dostupných informací byl vězeň propuštěn v souladu se zvláštním ruským zákonem, který umožňuje armádě verbovat trestance. „Úřadům jsou mírumilovní civilisté ukradení, když dovolí, aby lidé, kteří spáchali závažné zločiny, byli zproštěni viny a propuštěni z vězení. To nám říká, že v Rusku se nikdo nemůže cítit bezpečně,“ míní Anna.

„Pokud se vrátí, pokusí se nám pomstít – za naši snahu zajistit, aby dostal doživotí. Říká, že chce opustit zemi a ostatní členové rodiny se budou skrývat. Děsí mě, že není jediný. I kdyby se nevrátil, kolik dalších vrahů a psychopatů chodí po světě?“ ptala se vnučka zavražděné důchodkyně.

Původně vězně verbovala Wagnerova skupina, po vzpouře jejího šéfa Jevgenije Prigožina ale tuto činnost převzala oficiální ruská armáda. Do svých řad přijala řadu trestanců, násilníků a vrahů. Někteří dokonce mohou získat ocenění a oficiální milost, jestliže „prokážou statečnost na bojišti“.

Rossomachinův není jediný. V roce 2016 byl k osmnácti letům vězení za vraždu. Po návratu z války na Ukrajině, kde bojoval ve Wagnerově skupině, byl obviněn ze spáchání dvojnásobné vraždy mladého muže a ženy. „Na jakém legitimním základě byl propuštěn? Měl si odsedět nejméně dvanáct let. Odseděl si jich jen šest,“ vylíčila matka zabitá ženy Naděžda Mostyková.

Propuštěných trestanců, kteří odešli bojovat na Ukrajinu, vrátili se a spáchali další zločin, je celá řada. Vězni, odsouzení za násilné činy včetně vražd, měli získat milost po půl roce stráveném na frontě. BBC však zjistila, že mají ruští vězni podobné podmínky jako běžní vojáci. Už dříve o tom psaly EuroZprávy.cz.

Manželka jednoho z vězňů, který bojuje na Ukrajině, uvedla, že délka smlouvy byla v jejím případě jeden rok místo původních šesti měsíců. Dokonce i po uplynutí smluvní doby bude podle ní muset její manžel zůstat na frontě, protože smlouva se automaticky prodlouží.

Ministerstvo obrany uzavírá smlouvy s vězni rekrutovanými z vězeňských zařízení, ve kterých je upozorňuje, že budou muset zůstat na frontě do konce „speciální vojenské operace“.

Trestance verbuje i ukrajinská armáda, avšak nárok k nástupu do armády nemají lidé odsouzení za vraždu nebo sexuální trestné činy. „Do armády nastoupilo až tři tisíce vězňů,“ vyčíslila náměstkyně ukrajinského ministra spravedlnosti Olena Vysocká.