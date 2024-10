Budoucnost NATO i války na Ukrajině? Ve volbách v USA se rozhodne

Harrisová, současná viceprezidentka za Demokratickou stranu, se v kampani opakovaně vyjádřila jasně ve prospěch NATO a zdůraznila, že hodlá pokračovat v podpoře Ukrajiny v jejím boji proti ruské invazi.

Trump, republikánský exprezident, však k NATO přistupuje jinak. „Trump považuje Alianci za čistě transakční záležitost, a to často až dezinformovaným způsobem, kdy ji přirovnává k mafiánskému ochranářství,“ řekl pro TASR Miles.

Média již dříve informovala, že Trump během svého prvního mandátu vážně zvažoval odchod USA z NATO, což Miles považuje za reálné riziko v případě Trumpova znovuzvolení.

Trump také několikrát uvedl, že by konflikt na Ukrajině dokázal vyřešit za 24 hodin, což podle analytiků naznačuje jeho ochotu ukončit válku i za cenu značných územních ústupků ze strany Ukrajiny.

Miles očekává, že Trump by mohl usilovat o rychlou dohodu s Ruskem, která by však byla výhodnější spíše pro Moskvu než pro Kyjev. „Druhé Trumpovo funkční období by v klíčových otázkách NATO a Ukrajiny mohlo přinést katastrofické důsledky,“ varoval Miles.

Co se týče postojů vůči Číně, obě strany se shodují na podpoře obchodních bariér a zavedení cel na čínské zboží. Miles očekává, že v této otázce by nastala kontinuita, bez ohledu na to, kdo volby vyhraje.