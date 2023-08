Čaputová odmítla Ficovu konstrukci o policejním převratu na Slovensku

"Žádný policejní převrat na Slovensku neprobíhá, probíhá vyšetřování trestných činů, o jejichž rozsahu se v médiích napsalo hodně," poznamenala Čaputová podle agentury TASR. Prezidentka vnímá, že občané mohou být zmatení. Veřejnost proto ubezpečila, že všechny dotčené instituce vedou náměstci a vykonávají potřebné kroky k partnerům doma i v zahraničí.

Politici by podle hlavy státu neměli dělat předčasné závěry. Slováci se mají v blízké době dozvědět, jaký je postoj prokuratury a soudů a zda bude podán návrh na vazební stíhání. "Pokud by soudy po takovém postupu policie konstatovali například nedůvodnost trestního stíhání, potom by byl prostor na intervenci politické moci a vyvození zodpovědnosti směrem k policii," nastínila.

Čaputová odmítla tvrzení, že o zákroku policie dopředu věděla. "Jakékoliv informování jakéhokoliv politika o připravovaných krocích policie by bylo nezákonné," vysvětlila. Proti falešným obviněním se hodlá bránit.

Národní kriminální agentura (NAKA) v rámci akce Rozuzlení obvinila pět osob, informovala ve čtvrtek agentura TASR. Křestní jména a první písmena příjmení naznačují, že jsou mezi nimi současný ředitel Slovenské informační služby Michal Aláč a bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský.

Obvinění se týká zločinecké skupiny, která měla ztěžovat anebo mařit vyšetřování korupčních a jiných trestných činů, navozovat dojem o manipulaci výpovědi svědků vyšetřovateli či diskreditovat orgány činné v trestním řízení. Další dva policisté byli zadrženi jako podezřelí, uvedl policejní prezident Štefan Hamran na čtvrteční tiskové konferenci.

Předchozí informace o ranním zásahu hovořily o tom, že byly zadrženy dvě osoby, přičemž mělo jít o členy bývalého týmu Oblúk z policejní inspekce. Policie zasahovala v domech Aláče a Pčolinského, kteří údajně nebyli doma, a v budovách SIS a Národního bezpečnostního úřadu.

Slovensko se aktuálně nachází v průběhu kampaně před předčasnými parlamentními volbami, které jsou vyhlášeny na 30. září. Kampaň oficiálně běží od 9. června.