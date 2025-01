Jakákoli spravedlivá a trvalá mírová dohoda o ukončení konfliktu na Ukrajině musí zahrnovat Krym osvobozený od ruské okupace, což je klíčové pro regionální mír a bezpečnost.

Pod kontrolou Vladimira Putina by Krym proměnil Černé moře v ruské jezero, což by odřízlo Kavkaz a Střední Asii od Evropy, přímo ohrozilo členské státy NATO jako Rumunsko a Bulharsko a znemožnilo propojení mezi Baltským a Černým mořem.

Takový scénář by ohrozil Oděsu a celé jižní pobřeží Ukrajiny, čímž by vytvořil podmínky pro nekončící konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem motivovaný otázkami národní bezpečnosti, suverenity a hrdosti. Ruská kontrola Krymu by znamenala návrat ke staleté historii násilí a regionální nestability, kde by se různé mocnosti střetávaly o přístup k Černému moři.

Putinův režim, který čelí ekonomickým problémům a ztrátám na bojišti, se může snažit vyjednat příměří, které by zachovalo jeho zisky. Nicméně ponechání Krymu pod ruskou kontrolou by bylo strategickou chybou, která by oslabila transatlantické vazby a ohrozila energetickou nezávislost Evropy.

Krym má klíčovou geografickou polohu, která umožňuje kontrolovat severní polovinu Černého moře, od Gruzie po Rumunsko. Toto strategické postavení posiluje ruský vliv v Moldavsku, Gruzii, Kavkazu a blokuje ukrajinský přístup k moři.

Ruská dominance v oblasti by také ohrozila evropské projekty, jako je rozvoj offshore těžby plynu v Rumunsku nebo energetické a digitální propojení mezi Černým a Baltským mořem. Iniciativa Tří moří, klíčová pro ekonomickou prosperitu a bezpečnost východní Evropy, by se stala neproveditelnou. Ruské síly by mohly sabotovat evropské podmořské kabely v Černém moři, podobně jako hrozí v Baltském moři.

Ruská kontrola Krymu by také destabilizovala Moldavsko, kde by mohla posílit proruské síly v Podněstří a ohrozit rumunské hranice. Ostrov Zmijí, klíčový bod u delty Dunaje, by mohl být znovu ohrožen, což by Rusku umožnilo blokovat Dunaj, druhou největší námořní cestu do Černého moře. Tento vývoj by přímo ohrozil Ukrajinu, Moldavsko i Rumunsko, zatímco americké jednotky v regionu by se ocitly pod rostoucím tlakem.

Turecko, které dosud hrálo ambivalentní roli, musí uznat, že ruská hegemonie v Černém moři představuje větší hrozbu než přítomnost NATO. Jakákoli dohoda, která ponechává Krym pod kontrolou Ruska, by povzbudila další expanzi Moskvy a vedla by k novým konfliktům, čímž by zvýšila riziko přímé účasti NATO.

Pro Spojené státy by taková dohoda představovala strategický omyl srovnatelný s chaotickým odchodem z Afghánistánu. Historie ukazuje, že appeasement agresorů, jako bylo ustoupení Hitlerovi v Mnichově, má katastrofální následky.

Prezident Trump, pokud se vrátí do úřadu, by měl odmítnout jakoukoli krátkozrakou dohodu, která by ponechala Krym pod ruskou kontrolou, a měl by se zasadit o jeho osvobození. Krym by mohl být klíčem k transformaci regionu na oblast míru a prosperity, podporovanou americkým průmyslem a vizí, podobnou Marshallovu plánu po druhé světové válce.