Čaputová se sešla s Ficem, pověřila ho sestavením vlády. Má na to dva týdny

Velké pivovary připravují podzimní zdražení, a to o zhruba jednu korunu za půl litru piva. Tento krok by měl být následován zvýšením cen v restauracích, což bude mít negativní dopad na hospodský průmysl. Uvedla to Česká televize s tím, že situaci komplikuje i plánované zvýšení DPH na čepované pivo.