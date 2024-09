CERN ukončil spolupráci s Ruskem a Běloruskem

Úderem 14. hodiny se v Česku uzavřely volební místnosti, v nichž mohli lidé volit své zástupce do vedení krajů a do Senátu. Do pozdního odpoledne se nyní budou sčítat hlasy, konečné výsledky se očekávají k večeru. V krajských volbách je prozatím sečteno necelých 75 procent hlasů, které ukazují na drtivé vítězství hnutí ANO.