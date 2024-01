Češi zaměstnali alpské záchranáře. Uvízli v oblasti kolem Grossglockneru

O incidentu informují rakouská média. Trojici Čechů se během túry nic nestalo, byli jen lehce podchlazení. Pátrací a záchranná akce trvala celkem 15 hodin.

Turisté se na cestu vydali v pátek ráno navzdory špatnému počasí. V oblasti silně sněžilo, mrzlo a foukal také silný vítr. Výchozím bodem byl penzion v obci Kals. Do cíle se ale skupinka nedostala, protože uvázla ve svahu. V pátek před půlnocí proto její členové zavolali o pomoc.

Konkrétně šlo o jednoho muže ve věku 57 let a dva bratry ve věku 40 let. Pátrání se zúčastnilo třináctičlenné družstvo horské služby s jedním policistou. Trojici Čechů se podařilo najít až v sobotu za světla. Záchranáři je převezli nejprve na horskou chatu Erzherzog-Johann Hütte a následně dolů do údolí.