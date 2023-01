Cichanouskou soudí v nepřítomnosti v Bělorusku

Růst světové ekonomiky by se měl v letošním roce odrazit ode dna, a to navzdory pokračující válce na Ukrajině a stoupajícím úrokovým sazbám. Uvedla to dnes podle agentury Reuters šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.