PŮVODNÍ ZPRÁVA | Cichanouská exkluzivně pro EZ: Pád Asada zasadil ránu Putinovi. V Bělorusku je situace specifická

Pád Asada podle Cichanouské ukazuje na křehkost diktatur. „Takové režimy jsou založeny na strachu, a když strach zmizí, režim padne. Jsem šťastná za syrský lid: nyní má šanci vybudovat zemi, kterou chce a kterou si zaslouží,“ nastínila lídryně běloruské opozice.

Rozpad diktátorského režimu považuje také za ránu pro vliv ruského prezidenta Vladimira Putina v regionu. „Rusko do podpory Asada investovalo velké prostředky, stejně jako do podpory Lukašenka v Bělorusku. Pád Asada ukazuje zranitelnost autoritářských režimů, které se spoléhají na podporu Moskvy,“ přiblížila.

Situaci v Bělorusku označila za jedinečnou. „Zatímco v jiných autoritářských režimech vidíme trhliny, víme, že změna v Bělorusku může přijít pouze zevnitř – od běloruského lidu. Naše země je pod obrovskou represí; režim umlčel všechny hlasy nesouhlasu a jakýkoli protest se setkává s brutální silou,“ shrnula Cichanouská.

Diktatury podle ní vypadají stabilně až do okamžiku, kdy se zhroutí. „Bělorusové se nevzdali. Odpor přešel do podzemí a my se připravujeme na příležitost, která přijde. Jak jsme viděli na jiných místech, změna může přijít nečekaně a rychle. Nepochybuji o tom, že Bělorusko bude svobodné, ale tento proces vyžaduje trpělivost, odhodlání a mezinárodní podporu,“ vysvětlila.

Chceme pokojnou změnu, ne krveprolití

Převrat v Sýrii přišel po dlouholeté občanské válce a ozbrojeném postupu opozice skrze největší syrská města. „Všichni chceme pokojnou změnu, ne krveprolití. Běloruský lid prokázal svou odvahu, zejména v roce 2020, kdy se miliony lidí postavily za svobodu. Režim odpověděl násilím, zatýkáním a mučením. Dnes lidé pokračují v odporu různými způsoby – podzemními hnutími, drobnými sabotážemi a šířením pravdy navzdory propagandě režimu,“ vylíčila Cichanouská.

Role protestů se v Bělorusku za současné represe změnila. „Otevřené protesty nyní nejsou možné, ale to neznamená, že se lidé vzdali. Ke změně dojde, až se naskytne vhodná příležitost – až bude režim oslaben, až se zhroutí jeho podpora nebo až vnější okolnosti vytvoří příležitost,“ míní opoziční lídryně.

Vyzvala Bělorusy k přípravě na tento okamžik. „Bělorusové se na tento den připravují. Vyzývám lid, aby zůstal jednotný a připravený na tento okamžik. Režim se naší jednoty bojí, protože ví, že jakmile začne padat, nic ho nezastaví,“ zdůraznila.

Lukašenko zemi zaprodal Rusku

Podotkla, že režim Alexandra Lukašenka není nezávislý. „Zaprodal Bělorusko kousek po kousku Rusku, aby se udržel u moci, zejména v roce 2020, kdy prohrál volby. Stal se loutkou Kremlu a spoluagresorem ve válce proti Ukrajině. Rozmístění jaderných zbraní na běloruském území není jen hrozbou pro naši suverenitu – je to hrozba pro regionální a globální bezpečnost,“ varovala Cichanouská.

Že Lukašenko mluví o jaderných zbraních podle ní poukazuje na jeho slabost, nikoliv sílu. „Lukašenko mluví o jaderných zbraních, aby vypadal silný, ale ve skutečnosti to ukazuje jeho slabost. Spoléhá se na Rusko, protože mezi běloruským lidem nemá žádnou legitimitu,“ poznamenala.

Pokud se Lukašenkův režim zhroutí, oslabí se i Putinův vliv na Bělorusko. „Svobodné Bělorusko nebude nikdy použito jako odrazový můstek pro agresi nebo jako skladiště jaderných zbraní. Budeme usilovat o obnovení naší suverenity a o to, aby Bělorusko přispívalo k regionálnímu míru a bezpečnosti, nikoli k hrozbám a válkám,“ upozornila Cichanouská.

Na závěr vyzvala mezinárodní společenství, aby tuto situaci neignorovalo. „Nejde jen o Bělorusko – jde o bezpečnost Evropy. Potřebujeme přísnější sankce, odpovědnost za Lukašenkovy zločiny a podporu běloruského demokratického hnutí,“ uzavřela.