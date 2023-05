Čína kvůli kritice zastrašovala kanadského zákonodárce, hrozí vyhoštění diplomatů

Ministryně zahraničí Melanie Joyová uvedla, že její úřad si předvolal čínského velvyslance a sdělil mu, že Kanada nebude takové jednání tolerovat. Chong podle AP čelil s příbuzenstvem zastrašování ze strany diplomata žijícího v Torontu poté, co si dovolil kritizovat nedodržování lidských práv v Číně. Konkrétně mu vadí chování asijské velmoci k ujgurské menšině.

Kanadská diplomacie zvažuje i jiné odvetné kroky. "Neumím si představit vaše zděšení a obavy poté, co jste se o tom dozvěděl," řekla Joyová zákonodárci. Chong poznamenal, že diplomat by se měl objevit na palubě prvního letadla do Číny.

Velvyslanec obvinění odmítl a varoval před vyhoštěním diplomatů. "Čína znovu důrazně naléhá na kanadskou stranu, aby okamžitě zastavila tuto frašku a nešla dále po špatné a nebezpečné cestě," reagoval.