Čína na okraji zájmu řádila u australských břehů. Kvůli cvičení musely být odkloněny civilní lety

Tři válečné lodě čínského námořnictva prováděly během uplynulého pátku střelbu ostrou municí v Tasmánském moři – v oblasti, kterou běžně využívají komerční lety. Informoval o tom server ABC News .

Čínská vojenská operační skupina operovala ve výlučné ekonomické zóně Austrálie – mimo její teritoriální vody, avšak v oblasti, kde má Canberra výhradní ekonomická práva. „Nešlo o bezprecedentní krok, ale bylo to nezvyklé. Pro letadla, která letěla, to bylo velmi nepříjemné, ale mohla se odklonit,“ uvedl australský ministr obrany Richard Marles.

Problémem bylo, že Peking podle australských a novozélandských úřadů nevaroval o cvičení dopředu. „Bylo vydáno varování pro lety civilního letectva, které bylo v podstatě velmi krátké, několik hodin předem, na rozdíl od toho, co považujeme za nejlepší praxi, což je 12-24 hodin předem, aby letadla nemusela být odkláněna, když jsou na obloze,“ informovala novozélandská ministryně obrany Judith Collinsová.

Komerční lety se začaly odklánět až poté, co si aktivity čínských plavidel všiml pilot komerčních aerolinek. „Pilot společnosti Virgin předal tuto informaci australským leteckým úřadům, které poté prostřednictvím řízení letového provozu vydaly varování před nebezpečím,“ informoval podle americké stanice CNN Rob Sharp, generální ředitel agentury pro letovou bezpečnost Airservice Australia.

Peking nevyužil systému oznámení pro letce (NOTAM), který umožňuje sdílet informace o podobných cvičeních až sedm dní předem. „Cvičení prováděná v mezinárodních vodách byla v souladu s mezinárodním právem a neměla vliv na bezpečnost letectví. Austrálie cvičení zveličuje a vznáší neopodstatněná obvinění,“ zdůraznilo čínské ministerstvo obrany.

Bývalá důstojnice australského námořnictva Jennifer Parkerová upozornila, že Čína měla právo na uspořádání cvičení a neporušila mezinárodní právo. „Není to agresivní, je to prostě to, co válečné lodě na volném moři dělají. Neexistuje žádná právní povinnost cizích válečných lodí informovat pobřežní státy vzdálené více než 300 námořních mil o ostrých střelbách na volném moři,“ vysvětlila.

„Čínské lodě možná nedodržely osvědčené postupy, podle nichž by cvičení s ostrou střelbou měla udržovat bezpečnou vzdálenost od komerčních letových tras. Indicie z odklonů letů naznačují, že čínské válečné lodě mohly být příliš blízko civilních leteckých tranzitních tras. Pokud tomu tak je, představuje to špatnou praxi, která si zaslouží diplomatickou diskusi,“ doplnila Parkerová.

Bývalý kapitán amerického námořnictva Carl Schuster byl daleko kritičtější. „Nutit letadla k odklonu od jejich mezinárodně uznávaných tras považujeme za nebezpečné a nezodpovědné,“ zdůraznil.