Člen české delegace vedené Kupkou v Koreji obtěžoval hygieničku

Soud v Rotterdamu dnes poslal do vězení čtyři ženy z Nizozemska, které dříve odjely do Sýrie a přidaly se k teroristické organizaci Islámský stát (IS). Podle soudu ženy zamířily do míst, kde se válčilo, jejich manželé byli rovněž členové IS a ženy se provinily přípravou teroristických činů. Ženy, které se mezitím vrátily zpět do vlasti, dostaly tresty od tří do 3,5 roku vězení. Nízkou sazbu soud vysvětlil tím, že se odsouzené zřekly ideologie IS, uvedla agentura AFP.