Co se stane po smrti Lukašenka? Bělorusové se připravují, Západ neví, Rusko má plán

Běloruská lídryně opozice Svjatlana Cichanouská před několika dny napsala, že je potřeba se připravit "na jakýkoli scénář". Uvedla to v návaznosti na zvěsti o zdravotním stavu Alexandra Lukašenka, který má blíže neupřesněné problémy. Spekulace se posléze ukázaly jako pravdivé.

Podle serveru Naša Niva měl Lukašenko problémy už během přehlídky v Moskvě při oslavách konce války. Ve tváři měl zhroucený výraz a po přehlídce nebyl schopen s Putinem a dalšími státníky dojít ujít ani 300 metrů k hrobu neznámého vojína v Alexandrovském sadu.

Podle dohadů běloruský vůdce onemocněl ještě dříve, než odletěl do Moskvy, a na oslavách na Rudém náměstí musel být přítomen z donucení. Už několik dní předtím se totiž neobjevoval na veřejnosti a po přehlídce byl naposledy spatřen v Minsku, kdy u příležitosti Dne vítězství položil květiny.

Běloruská média se sice pokusila tvrzení vyvrátit a zveřejnila fotografii, která ukazuje Lukašenka na návštěvě velitelství letectva a protivzdušné obrany. Podle serveru Naša Niva na ní ale má Lukašenko ovázanou ruku, ale jinou než v Moskvě. Jeho zdravotní stav tak může vyžadovat napojení na kapačky.

Ruská Státní duma ale informace o Lukašenkově nemoci nakonec potvrdila. "Není to nic nadpřirozeného, není to covid. Ten člověk prostě onemocněl. Navzdory skutečnosti, že onemocněl, považoval za svou povinnost přijet do Moskvy a večer téhož dne uspořádal akce v Minsku. Asi si potřebuje odpočinout, to je všechno," uvedl Konstantin Zatulin, první místopředseda výboru ruské Státní dumy pro záležitosti Společenství nezávislých států (SNS).

Co je Lukašenkovi je záhadou

Zatím není zřejmě, o jakou nemoc se jedná a jak vážný je jeho stav. Podle některých spekulací Lukašenka paralyzují problémy se zády a potřeboval by na Západě podstoupit operaci, kterou ale kvůli sankcím nelze realizovat. Některá média dokonce tvrdí, že jeho nemoc je vážná, že prodělal infarkt či dokonce že je po smrti. Žádnou z těchto informací se ale nepodařilo potvrdit.

Náznaky ale ukazují, že o běžnou nemoc se jednat nemusí. Podle bulvárního serveru Daily Mail údajně Putina dokonce požádal o pomoc a chtěl, aby mu zajistil dopravu. Nepotvrzené informace ze sociálních sítí navíc uváděly, že krátce po přehlídce Lukašenko odletěl zpět do vlasti, přičemž ho měla cestou doprovázet sanitka. Jeden z vůdců běloruské opozice, Pavel Latuško, pro změnu, tvrdí, že Lukašenko má vážnou virovou infekci, uvedl server Baltic News Network.

Opozice má připravených šest akčních plánů

Ačkoliv není jisté, co přesně Lukašenkovi je, a všechny popisy jeho údajných onemocnění jsou v zásadě spekulacemi, běloruská opozice se připravuje na vidinu konce jeho diktátorského režimu.

Alexandr Dabravolskij, poradce Cichanouské, podle LRT uvedl, že pokud by Lukašenko náhle zemře nebo se stane neschopným vládnout, opozice aktivuje jeden ze šesti akčních plánů.

"Musíme v Bělorusku navázat kontakt s těmi, kteří jsou připraveni bojovat. Musíme navázat kontakt s těmi, kteří se snaží přinést změnu, s politiky. V podstatě máme 'plán na vítězství', ale nevíme, jak by fungoval. Je jasné, že musíme přemýšlet o nových volbách, o tom, jak zajistit více či méně stabilní ekonomiku a chránit se před jakýmkoli revanšismem," uvedl.

"V okamžiku, kdy Lukašenko odejde, vypukne v režimu chaos. Může vypuknout boj o moc. Nevím, zda Rusko znovu zasáhne, ale určitě to nebude stačit k tomu, aby se do čela země dostal jiný vůdce," míní Cichanouská. Podle ní bude pro každého nástupce klíčová podpora veřejnosti, protože sami Bělorusové chtějí především svobodné a spravedlivé volby.

Podle politického analytika Vytise Jurkonise je ale "Lukašenkův režim" mnohem víc než jen vláda jednoho člověka. Expert podotýká, že běloruský vůdce je podporován mocenskými strukturami a firmami. A ve finále i ruskou vládou.

Na Lukašenkův odchod se podle něj musí připravit celá EU. "Musíme více přemýšlet o tom, co děláme. Jak se připravujeme? Jak se připravují demokraté? Obávám se, že je velmi pravděpodobné, že ani demokraté, ani mezinárodní společenství nejsou na takovou událost připraveni," myslí si.

Litevský europoslanec Juozas Olekas tvrdí, že běloruský lid je utlačován režimem a chce změnu, takže běloruské demokraty podle něj musí Západ podpořit. "Problém je v tom, že mezinárodní společenství, nemá téměř žádný plán. A i když jsme po roce 2020 říkali, že Bělorusko musí mít svobodné a spravedlivé volby, zdá se, že mnozí na to již zapomněli, protože se objevily nové problémy," obává se Jurkonis.

Problém podle něj spočívá v tom, že zatímco Západ nemá pro Bělorusko žádný plán, Rusko ano. "Lukašenko je jejich partnerem číslo jedna. Kdyby byl pryč, nepochybuji o tom, že existuje plán B a C," říká expert.