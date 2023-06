Co ví Putin o probíhající ozbrojené vzpouře? Peskov promluvil

Ruské ministerstvo obrany ve vzkazu určeném wagnerovcům uvedlo, že byli svým šéfem Jevgenijem Prigožinem lstí nalákáni do účasti na ozbrojené vzpouře. "Mnoho z vašich spolubojovníků už si uvědomilo chybu a požádalo o pomoc, aby byli schopni se bezpečně vrátit na místa svého stálého nasazení," stojí v prohlášení.

K situaci se plánuje vyjádřit také prezident Vladimir Putin. "Brzy se vyjádří," řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov státní agentuře TASS. Už dříve uvedl, že hlava státu byla o situaci informována.

S Prigožinem bylo zahájeno trestní řízení kvůli organizaci ozbrojené vzpoury. Stalo se tak poté, co zakladatel nejvýznamnější žoldnéřské skupiny prohlásil na telegramu, že ruské ministerstvo obrany zaútočilo na jeho síly. Ministerstvo to popírá. Prigožinovi hrozí až 20 let za mřížemi, uvádí TASS.

Trestní řízení se zakladatelem wagnerovců zahájila ruská tajná služba FSB kvůli závažnosti situace a hrozbě eskalace a konfrontace uvnitř Ruské federace. Silové složky jsou ve stavu zvýšené pohotovosti.

Wagnerovci se podle některých zdrojů nachází v Rostově na Donu. Šéf žoldnéřů viní ruské velení z útoku na své muže a vzkazuje, že ti zničí každého, kdo jim bude stát v cestě.