Čtvrtstoletí s Putinem. Skutečnými volbami neprošel 20 let, od moci ho už prakticky nelze odstavit

Tehdejší ruský prezident Boris Jelcin Putina jmenoval premiérem 9. dubna 1999. Od té doby současný ruský prezident svírá otěže moci. Drobnou přestávku měl jen mezi lety 2008-2012, kdy zastával pozici premiéra a prezidentování nechal na Dmitriji Medveděvovi.

To už ale zřejmě do budoucna nebude nutné, protože si Putin v posledních letech nechává upravovat ústavu tak, aby u moci mohl zůstat nepřerušeně – nyní teoreticky může vládnout do roku 2036 – a to už by překonal i nejdéle vládnoucího sovětského diktátora Josifa Stalina. Ten setrval u moci třicet let.

Za své působení s Ruskem dokázal udělat „velké věci“. Za čtvrt století centralizoval moc směrem ke Kremlu a zavedl nástroj kontroly v ruských regionech. „Pokud si vzpomeneme na Rusko prvních Putinových let, můžeme poukázat na několik autonomních center moci, a to jak ústavních, tak neformálních, jako jsou oligarchové. Ti všichni tvořili jakousi protiváhu Kremlu,“ vylíčil pro německý server DW ruský politolog Grigorij Nišnikov, který nyní působí ve Finsku.

Za celou dobu jeho vládnutí nastala řada situací, která ho mohla stát pozici – všechny ale ve spolupráci s loajálními bezpečnostními složkami zvládl. „A v průběhu těchto událostí byli vždy odstraněni noví protivníci,“ připomněl Nišnikov s tím, že už „není nikdo, kdo by se Putinovi mohl postavit“.

Výzkumník Michail Komin z Carnegie Endowment for International Peace dodal, že Putinovi pomohlo k udržení u moci celkové oslabení soudů. „Dalším důležitým faktorem, který Putinovi umožnil udržet se u moci, bylo záměrné oslabení soudů, k němuž došlo během jeho druhého funkčního období. Předsedové soudů loajální k moci získali větší pravomoci nad svými podřízenými kolegy,“ doplnil.

Ruské soudy tak již nejsou nezávislé. „Mohou nanejvýš zpomalit procesy státní represe namířené proti občanům, ale už je nemohou zastavit. K tomu se přidaly změny volebního systému ve prospěch Vladimira Putina a jeho vládnoucí strany Jednotné Rusko,“ napsal server DW s odvoláním na Komina.

Prezident si navíc vytvořil vnitřní kruh lidí, s nimiž sdílí specifické obchodní zájmy. „Putin vždy drží otěže a osobně se podílí na podnikání,“ uvedl ruský sociolog Alexandr Bibkov.

Napomáhá mu rovněž přepisování historie. „Zároveň je společnosti prodáván obraz Ruska, v němž tato země hrála vždy jen pozitivní roli, a to po celou dobu své historie. Všechny negativní aspekty jsou vymazány, všechny minulé konflikty zahlazeny,“ vysvětlil sociolog.

Putin u moci zřejmě zůstane ještě dlouho. „Problém je v tom, že neexistuje žádný alternativní kandidát a není pro něj prostor. Poslední volby, které Putin skutečně vyhrál, byly v roce 2004. Od té doby bylo všechno nespravedlivé,“ přiblížil Komin.

Nišikov dále upozornil na ruskou tradici silného vůdce. „Vždycky chtěli silného vůdce, který by rozhodoval a řešil problémy. V případě pochybností si Rusové budou stěžovat na regionální gubernátory, nikoliv na prezidenta, podle vzoru: Kdyby to jen Putin věděl, okamžitě by problém vyřešil!“ doplnil.