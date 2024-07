Danko podle slovenského deníku SME prohlásil, že dostal pozvánku společně s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. „V Rusku byl Orbán a pozvánku jsem měl i já. Ale kdybych tam jel, tak dnes by naše slavná opozice vykřikovala, že ropu nemají Maďaří a Slováci, protože tam byl Danko a Orbán,“ uvedl.

Odkázal se tak na skutečnost, že Ukrajina zastavila dodávky ropovodem Družba. Česká republika, Maďarsko a Slovensko si ze začátku ruské invaze proti Ukrajině vyjednaly výjimku o dodávkách ruské ropy, Evropská unie jim dala čas na přechod k jiným dodavatelům.

Evropští lídři společně s členskými státy silně kritizovaly takzvanou „mírovou misi“ maďarského premiéra poté, co se postupně vydal do Kyjeva, Moskvy, Pekingu a Washingtonu. Podle nich nejednal v rámci zájmů Evropské unie, z její strany tak žádný „mír“ vyjednat nemohl.

Předseda Slovenské národní strany vyzval všechny, kdo „kopou do Ruska“, aby se vzpamatovali. „Bez Ruska naše ekonomika skončí, bez Ruska nedokážeme fungovat, ale hlavně Rusko je prostor pro velké odbytiště zboží. Já jsem své názory nikdy neohýbal a principiálně říkám, že slovensko-ruské vztahy jsou budoucnost,“ dodal Danko.

Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského označil za „obyčejného herce, šílence a nebezpečného člověka“. „Stal se prezidentem, protože do něj nalili stovky milionů dolarů. Byl na seznamu lidí, kteří podváděli s daněmi, ale to Západu nevadí, dokud jim slouží. Dnes si lidé na Ukrajině nemůžou zvolit nového prezidenta, protože je tam válečný stav,“ vylíčil.

„Ale ani my na Slovensku bychom neměli zapomínat na to, co Ukrajina pod jeho vedením vůči nám dělá. Proto si myslím, že Ukrajina nemá co dělat ani v Evropské unii ani v NATO, pokud si nevyřeší svoje problémy. Myslím si, že EU by už měla finálně určit svoje hranice,“ podotkl Danko.