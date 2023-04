Drama v Turecku: Erdoganovi bylo v živě vysílaném televizním interview zle

Turecký vůdce absolvoval během úterý celkem tři projevy v rámci své kampaně před parlamentními a prezidentskými volbami, které zemi čekají 14. května. V závěru dne měl vystoupit živě ve spojeném rozhovoru pro dvě stanice, Ulke TV a Kanal 7. Ten však začal s více než 90minutovým zpožděním a následně se po deseti minutách uprostřed otázky přerušil. Kamera se zatřásla a reportér, který otázku položil, vstal ze své židle. Vzápětí se vysílání přerušilo.

Devětašedesátiletý Erdogan se přibližně po 15 minutách vrátil a omluvil se. „Včera a dnes jsme měli hodně práce. To je důvod, proč jsem onemocněl žaludeční chřipkou,“ řekl.

„V jednu chvíli mě napadlo, jestli by to nebylo vnímáno nesprávně, kdybychom program zrušili. Ale slíbili jsme to. Žádám naše i vaše publikum o odpuštění,“ dodal turecký prezident, který vypadal ve tváři unaveně a zdálo se, že mu během vyprávění slzili oči, píše AFP. Turecký vůdce následně před ukončením vysílání odpověděl ještě na několik otázek.

Turecký prezident Erdogan a jeho vládní Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) ovládají tureckou politickou scénu poslední dvě desetiletí. Nicméně kampaň před nadcházejícími volbami představuje pro prezidenta jednu z největších výzev dosud. Podle průzkumů totiž zaostává za opozičním vůdcem Kemalem Kılıçdaroğluem - společným kandidátem šesti stran, které se sdružily v Národní alianci (Millet İttifakı).

Samotný Kiličdaroglu popřál v úterý večer na sociální síti Twitter po incidentu v televizi Erdoganovi „jen to nejlepší“.